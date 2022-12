SCR Altach präsentiert ersten Neuzugang

Der neue SCR-Altach-Sportdirektor Georg Festetics hat seinen ersten Transfer abgeschlossen. Wie der Fußball-Bundesligist vermeldete, unterzeichnete der Deutsche Mike-Steven Bähre am Freitag einen Vertrag.

Der 27-Jährige soll die offensive Mittelfeldzentrale verstärken. Bähre wurde im Nachwuchs von Hannover 96 ausgebildet und war in Deutschland auch für den Hallescher FC sowie den SV Meppen im Einsatz. Zwischen 2018 und 2021 kickte er bei Barnsley in England.

„Mit seiner Spielart bringt Mike eine neue Komponente in unser Spiel. Dazu ist er ein Charakter, der auf dem Platz Verantwortung übernimmt“, wurde Festetics in einer Aussendung zitiert. Bähre zeigte sich motiviert: „Ich bin sehr dankbar für diese Chance und will in Altach zurück zu alter Stärke finden.“

(APA) / Bild: SCR Altach