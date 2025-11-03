SCR Altach präsentiert neuen Trikotsponsor

Der SCR Altach präsentiert am heutigen Montag DYNTEX als neuen Trikotsponsor.

Das Bregenzer Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung innovativer Hightech- und Funktionsmaterialien spezialisiert hat, wird ab sofort auf der Spielkleidung der Vorarlberger sichtbar sein – das Firmen-Logo wird auf dem Rücken der Trikots, direkt über der Rückennummer, platziert sein. Die Partnerschaft ist langfristig angelegt und läuft bis zum Ende der Saison 2027/28.

„Großer Mehrwert für beide Seiten“

Das sagt Werner Gunz, Vizepräsident SCR Altach: „Wir freuen uns sehr, mit Dyntex ein junges, innovatives und zugleich international erfolgreiches Unternehmen aus der Region als neuen Trikotsponsor begrüßen zu dürfen. Dyntex steht – genau wie der SCR Altach – für Leidenschaft, Entwicklung und stetigen Fortschritt. Das Trikotsponsoring ist ein starkes Instrument, um Markenbekanntheit und regionale Identität zu verbinden, und wir sind überzeugt, dass diese Partnerschaft für beide Seiten großen Mehrwert schafft.“

(Red.) / Bild: SCR Altach