Searle erster WM-Viertelfinalist

Ryan Searle ist bei der Darts-WM als erster Spieler ins Viertelfinale eingezogen.

Der Engländer, der in der Runde zuvor den Deutschen Martin Schindler ausgeschaltet hatte, meisterte seine Aufgabe im Achtelfinale gegen seinen Landsmann James Hurrell mit 4:0 äußerst souverän. Wie beim klaren 4:0 gegen Schindler überzeugte Searle erneut mit einer hervorragenden Quote beim Checkout.

In der nächsten Runde geht es für den 38-Jährigen entweder gegen den walisischen Mitfavoriten Jonny Clayton oder den Schweden Andreas Harrysson.

Am Montagabend war zudem Josh Rock ins Achtelfinale eingezogen. Der favorisierte Engländer bezwang seinen Landsmann Callan Rydz mit 4:1, er spielt nun gegen den englischen Außenseiter Justin Hood.

(SID/Red.)

Bild: Imago