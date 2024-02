Die Edmonton Oilers haben das NHL-Duell mit den formstarken Detroit Red Wings am Dienstag vor Heimpublikum 8:4 gewonnen.

Connor McDavid gelangen für die Kanadier erstmals in seiner NHL-Karriere sechs Torvorlagen in einer Partie. Alexander Owetschkin traf beim 3:6 seiner Washington Capitals gegen die Colorado Avalanche im sechsten Spiel in Serie. Mit nun 836 Toren fehlen dem Russen noch 58 auf die ewige Nummer 1 Wayne Gretzky.

(APA) / Bild: Imago