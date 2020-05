Sechs Premier-League-Clubs wollen Saison ohne Absteiger

via

Sechs vom Abstieg bedrohte Vereine der englischen Fußball-Premier-League wollen einem Medienbericht zufolge ihre Blockadehaltung gegen eine Fortsetzung der Meisterschaft an zehn neutralen Orten unter einer Bedingung aufgeben. Wie der “Mirror” am Sonntag online schrieb, fordern die sechs “Premier-League-Rebellen” die Aussetzung des Abstiegs in dieser Saison.

Norwich City (Tabellen-20.), Aston Villa (19.), AFC Bournemouth (18.), Watford (17.), West Ham United (16.) und Brighton & Hove Albion (15.) seien dann bereit für einen Kompromiss, hieß es im Mirror.

