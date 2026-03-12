Die englische Premier League stellt mit sechs Mannschaften die meisten Teams in der UEFA Champions League. Fünf davon beendeten den Grunddurchgang unter den Top Acht und sicherten sich damit direkt das Ticket für das Achtelfinale. Der einzige Klub im Playoff, Newcastle United, meisterte dieses souverän.

In der Runde der letzten 16 kam es nun scheinbar zum Turnaround: In allen sechs Achtelfinal-Duellen mit englischer Beteiligung blieb die Premier League bislang ohne Hinspiel-Sieg. Drei Teams stehen nach teils deutlichen Niederlagen sogar vor dem Aus. Es droht das erste Viertelfinale in der Königsklasse ohne englische Beteiligung seit über zehn Jahren.

Sky-Experte Dietmar Hamann zeigte sich nach den Ergebnissen der Achtelfinal-Hinspiele überrascht von der Schwäche der englischen Vereine. „Dass potenziell alle rausgehen, ist nun möglich, hätte ich aber nie für möglich gehalten“, so der 52-Jährige.

Englische Teams in der CL schwach – Hamann: „Nicht für möglich gehalten“

Und tatsächlich: Mit Chelsea, Manchester City und Tottenham stehen zumindest drei Klubs aus der Premier League vor dem unmittelbaren Aus. Alle drei Teams laufen einem Rückstand in der Höhe von drei Toren nach. Chelsea unterlag Paris Saint-Germain mit 2:5, Tottenham musste sich Atlético Madrid ebenfalls mit 2:5 geschlagen geben. Man City ging mit 0:3 bei Real Madrid unter.

PL-Trio mit realistischen Chancen?

Den anderen drei Vereinen ist der Turnaround jedoch wohl noch zuzutrauen. Der FC Arsenal erkämpfte sich dank eines umstrittenen Elfmeters noch ein Remis gegen Bayer Leverkusen. Ein Heimsieg im Rückspiel würde den favorisierten Londonern zum Weiterkommen reichen.

Auch der FC Liverpool hat an der Anfield Road schon oft bewiesen, Rückstände drehen zu können. Das 0:1 aus dem Hinspiel in Istanbul gegen Galatasaray gilt nicht als unlösbare Aufgabe.

Von den englischen Teams kam Newcastle einem Hinspiel-Sieg im Achtelfinale noch am nächsten. Gegen den FC Barcelona gab es durch einen späten Elfmeter-Treffer trotzdem nur ein Remis. Die Katalanen zeigten sich in den vergangenen Wochen immer wieder mit wechselhaften Leistungen, das Rückspiel im Camp Nou bleibt eine offene Angelegenheit.

Sollten alle Teams der Premier League im Achtelfinale ausscheiden, gäbe es erstmals seit der Saison 2014/15 keinen englischen Klub im Viertelfinale der Champions League. Damals war für Arsenal, Chelsea und Man City ebenfalls bereits im Achtelfinale Endstation.

