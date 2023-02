Sechs Stars sollen Manchester United verlassen

via

Vier Siege in den letzten vier Spielen, Platz drei in der Premier League: Nach langer Leidenszeit läuft es bei Manchester United, der Zusammenhalt in der Mannschaft ist groß. Trotzdem sollen gleich sechs Spieler die Red Devils im Sommer verlassen.

Wie die Sun berichtet, sollen mehrere Stars im Sommer aussortiert werden. Darunter soll auch Harry Maguire sein, der seinen Stammplatz unter ten Hag verlor. Auf der Streichliste von United sollen sich außerdem Scott McTominay, Donny van de Beek, Anthony Martial, Eric Bailly und Alex Telles befinden.

(skysport.de)