Sechs-Tore-Spektakel zwischen Brügge und Barca

Der FC Brügge und der FC Barcelona haben sich am 4. Spieltag der Champions League ein Torspektakel geliefert und sich am Ende einer wilden Partie mit 3:3 getrennt.

Die frühe Führung von Tresoldi (6.) glich Torres umgehend aus (8.). Forbs brachte die Hausherren wieder in Fühung (17.), diese hielt knapp eine Stunde, ehe Superstar Yamal nach schöner Kombination zum 2:2 traf (61.). Erneut Forbs brachte Brügge kurz darauf mit 3:2 in Front (63.), in der Schlussphase lenkte Tzolis eine Yamal-Flanke unglücklich per Kopf zum 3:3 ins eigene Tor (77.).

In der Nachspielzeit erzielte Brügges vermant nach einem schweren Patzer von Barca-Goalie Szczesny den vermeintlichen Siegestreffer (90.+1), der nach VAR-Check aber wieder einkassiert wurde.

Video-Highlights in Kürze!

Alle Tore:

1:0 – Tresoldi

1:1 – Torres

2:1 – Forbs

2:2 – Yamal

3:2 – Forbs

3:3 – Tzolis (Eigentor)

Folgt in Kürze!

(SID)

Bild: Imago