Oklahoma City Thunder präsentiert sich in der nordamerikanischen Basketballliga (NBA) weiterhin in starker Verfassung.

Der Titelverteidiger gewann am Donnerstag (Ortszeit) daheim gegen die Washington Wizards 127:108 und feierte damit im sechsten Saisonspiel den sechsten Sieg. Doch es gab nicht nur gute Nachrichten für Oklahoma: Guard Nikola Topic ist an Hodenkrebs erkrankt und unterzieht sich einer Chemotherapie, zudem fehlen die verletzten Chet Holmgren und Jalen Williams.

(APA) / Bild: Imago