Sechster Sieg! Oklahoma in NBA weiter ungeschlagen
Oklahoma City Thunder präsentiert sich in der nordamerikanischen Basketballliga (NBA) weiterhin in starker Verfassung.
Der Titelverteidiger gewann am Donnerstag (Ortszeit) daheim gegen die Washington Wizards 127:108 und feierte damit im sechsten Saisonspiel den sechsten Sieg. Doch es gab nicht nur gute Nachrichten für Oklahoma: Guard Nikola Topic ist an Hodenkrebs erkrankt und unterzieht sich einer Chemotherapie, zudem fehlen die verletzten Chet Holmgren und Jalen Williams.
