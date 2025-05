Segel-Olympia-Siegerin Lara Vadlau zu Gast bei „RIESENrad – Sportgrößen im Waggon 28″

In der exklusiven Sky Sport Austria Sendung durchleuchtet Sky Moderatorin Kimberly Budinsky das Leben der Sportheld:innen

Einmalige Kulisse: Schauplatz des Talks ist eines der bekanntesten Wahrzeichen der österreichischen Metropole – das Wiener Riesenrad

Zu Gast ist die olympische Goldmedaillen-Gewinnerin Lara Vadlau

„RIESENrad – Sportgrößen im Waggon 28“ mit Lara Vadlau am Sonntag ab 21:15 Uhr exklusiv auf Sky Sport Austria 1

In der kommenden Ausgabe von „RIESENrad – Sportgrößen im Waggon 28“ trifft Kimberly Budinsky die österreichische Ausnahmeseglerin Lara Vadlau.

Im Sporttalk reflektiert Lara Vadlau eindrucksvoll ihren Weg von einem stürmischen Tag im Wörthersee zur Krönung ihrer außergewöhnlichen Karriere bei den Olympischen Spielen in Paris. Sie berichtet von den Grundlagen ihres Erfolges, ihrem auch familiär geprägten Arbeitsethos und ihrer einschneidenden Enttäuschung über den 9. Platz bei den Spielen in Rio in der 470er-Klasse.

Selbst bezeichnet sich die mehrmalige Welt- und Europameisterin im Segeln als „Adrenalin-Junkie“, welche die Herausforderung sucht und nach ihrer langjährigen Pause vom Segelsport gefunden hat: die Rückkehr zur Weltspitze. 2024 feierte sie zusammen mit Lukas Mähr in der 470er-Mixed-Klasse den größtmöglichen Erfolg, den Olympia-Sieg in Paris. Was ihr die Goldmedaille bedeutet, wie ihr Drang, anderen zu helfen, sie zum Medizinstudium geführt hat und ihre veränderte Sicht auf die öffentliche Wahrnehmung erfahren die Seher:innen in einem sehr persönlichen und tiefgründigen Gespräch.

Die halbstündige Sendung „RIESENrad“ mit Lara Vadlau wird am morgigen Sonntag, 4. Mai, ab 21:15 Uhr exklusiv auf Sky Sport Austria 1 ausgestrahlt.

Das exklusive Sky Sport Austria Talkformat „RIESENrad – Sportgrößen im Waggon 28“

„Es lebe der Sport!“ – frei nach dem Motto von Reinhard Fendrich präsentiert Sky Sport Austria das Talkformat „RIESENrad – Sportgrößen im Waggon 28“. Bei Sky Sport Austria Moderatorin Kimberly Budinsky erzählen die Legenden und großen Persönlichkeiten des Sports ihre einmalige Lebensgeschichte. Schauplatz des Talks ist eines der bekanntesten Wahrzeichen der österreichischen Metropole – das Wiener Riesenrad. In einem zu einem Fernsehstudio umfunktionierten Waggon geben außergewöhnliche Sportgrößen exklusive Einblicke abseits der Sportarena und lassen die österreichischen Fans an den Höhen und Tiefen ihres Lebens teilhaben: Welche einschneidenden Erlebnisse haben sie geprägt? Welche Steine haben den Weg blockiert und welche persönlichen Hürden mussten sie überwinden?

Gastgeberin Kimberly Budinsky im Gespräch mit den Größen der Sportwelt

Die ehemalige Leistungsschwimmerin ist seit 2021 für Sky im Einsatz. Vor ihrem Sky Engagement präsentierte sie für Krone.TV Sport die Bundesliga-Analyse, das Wintersport-Format „Steilhang“ sowie das EM-Studio zur UEFA EURO 2020.

Bild: GEPA