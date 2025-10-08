Sehenswerter Distanzschuss! Hoffmann erzielt Tor des Monats September

Marco Hoffmann hat das Tor des Monats September 2025 in der ADMIRAL Bundesliga erzielt!

Der Hartberg-Angreifer traf in der 6. Runde beim 2:0-Erfolg in Ried mit einem sehenswerten Distanzschuss zur Führung für die Oststeirer.

Hoffmann setzte sich im Voting mit rund 75 Prozent der Stimmen vor Manfred Fischer und Tae-seok Lee (beide Austria Wien) durch. Zur Auswahl standen die Treffer der Runden sechs bis acht.

Alle Kandidaten im Überblick:

