Sehenswerter Distanzschuss! Hoffmann erzielt Tor des Monats September
Marco Hoffmann hat das Tor des Monats September 2025 in der ADMIRAL Bundesliga erzielt!
Der Hartberg-Angreifer traf in der 6. Runde beim 2:0-Erfolg in Ried mit einem sehenswerten Distanzschuss zur Führung für die Oststeirer.
Hoffmann setzte sich im Voting mit rund 75 Prozent der Stimmen vor Manfred Fischer und Tae-seok Lee (beide Austria Wien) durch. Zur Auswahl standen die Treffer der Runden sechs bis acht.
