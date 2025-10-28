Semlic über WSG-Start: „Bin nicht jubelnd aufgesprungen“

Philipp Semlic ist seit etwa 16 Monaten Coach bei der WSG Tirol – damit zählt der 42-Jährige zu den dienstältesten Cheftrainern der ADMIRAL Bundesliga.

Bei „Talk und Tore“ äußerte sich Semlic u.a. über seine bisherige Zeit in Tirol, die Zusammenarbeit mit Manager Stefan Köck sowie die Stadionpläne der Wattener.

Semlic: „Mit Stefan Köck verbindet mich Vertrauen und Freundschaft“

Besondere Einblicke gab der Steirer in seine Anfangszeit bei der WSG: „Als damals der Anruf von der WSG kam, bin ich nicht jubelnd aufgesprungen. Ich wollte mir das Ganze aber anhören und Stefan Köck als Mensch kennenlernen. Das war mir wichtiger als das Inhaltliche.“

Schon nach dem ersten Treffen habe Semlic gespürt, „dass das Vertrauen da ist und es passen könnte“. Nun ist für den WSG-Coach klar: „Ich bin heilfroh, dass wir uns gemeinsam entschieden haben. Mit Stefan zu arbeiten, ist spannend, lustig und fachlich top. Wir fordern uns gegenseitig heraus, es geht immer um die Sache – und inzwischen ist aus dem Kollegen auch ein Freund geworden.“

„Nicht jubelnd aufgesprungen“: Semlic über ersten WSG-Kontakt

WSG-Coach hebt Atmosphäre und Bodenständigkeit hervor

Besonders schätzt Semlic die Atmosphäre bei den Wattenern: „Wir fühlen uns sehr wohl. Der Verein ist familiär, die Wege sind kurz – von der Präsidentin bis zum Platzwart passt kein Blatt Papier dazwischen.“ Trotz des kleinsten Budgets der Liga seien die Motivation und der Zusammenhalt groß: „Wir müssen kämpfen, um unsere Ziele zu erreichen, aber wir tun das gemeinsam.“

Für den Coach liegt die Stärke des Vereins in seiner Konstanz: „Dieses Erwartungsmanagement ist bei der WSG zehn von zehn Punkten erfüllt. Wir bleiben bodenständig – in guten wie in schwierigen Phasen. Diese Struktur ermöglicht, über Jahre mit denselben handelnden Personen die gleiche Idee zu verfolgen.“

„Talk & Tore“ mit Philipp Semlic und Johannes Handl

Auch beim Thema Infrastruktur zeigt sich Semlic zuversichtlich: „Ich bin wahrscheinlich der Mutigste im Verein, aber ich bin überzeugt, dass das neue Stadion nächstes Jahr in Wattens stehen wird.“

Semlic: So gelang die Stadion-Wende in Wattens

(Red.)

Bild: GEPA