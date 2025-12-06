Sensation! Gruber holt ersten österreichischen Weltcup-Sieg

Im zweiten Saisonbewerb der Nordischen Kombiniererinnen hat es einen sensationellen österreichischen Sieg gegeben. Katharina Gruber, die schon am Vortag in Trondheim mit Rang vier aufgezeigt hatte, gewann am Samstag als erste Österreicherin einen Weltcupbewerb in dieser Sportart. Die erst 17-jährige Oberösterreicherin verwies im Massenstartbewerb die Norwegerin Ida Marie Hagen und die Deutsche Nathalie Armbruster auf die Plätze. Lisa Hirner wurde Zwölfte.

Gruber kürte sich damit auch zur jüngsten Siegerin überhaupt, seitdem die Frauen auch im Weltcup vertreten sind. „Ich bin überglücklich, ich habe nicht damit gerechnet. Es ist wie ein Traum, könnte nicht besser sein“, freute sich die Athletin vom UVB Hinzenbach. Nach dem 5-km-Langlauf war Gruber unmittelbar hinter Hirner nur auf dem 13. Rang gelegen, der Rückstand der beiden Österreicherinnen auf die führende Hagen betrug allerdings nur rund fünf Meter. Gruber segelte im Sprungteil danach auf 97 m, während Hagen nur auf 90 m kam. Am Ende hatte Gruber 8,3 Zähler Vorsprung auf die erfahrene Norwegerin.

Ihr Rezept? „Ich habe probiert, nicht nervös zu werden. Einfach das machen, was ich im Training kann und das ist mir zum Glück gelungen.“ Sie habe nach dem Laufen eine gute Ausgangsposition gehabt, dass es für den Sieg reichen könnte, hatte sie aber nicht gedacht. „Ich habe die Kante gut getroffen, in der Luft gemerkt, dass der Sprung geht.“

