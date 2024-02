Straka mit solidem Start in Pebble Beach

Profi-Golfer Sepp Straka ist gut in das PGA-Tour-Turnier in Pebble Beach gestartet. Der 30-Jährige spielte am Donnerstag zum Auftakt auf dem Par-72-Kurs wie 14 andere Akteure eine 69er-Runde und lag damit auf dem geteilten 14. Platz.

Der Wiener schaffte vier Birdies, bei nur einem Bogey. An der Spitze war der 31-jährige Belgier Thomas Detry (63), der seinen ersten PGA-Turniersieg anpeilt, vor dem US-Amerikaner Patrick Cantlay (64) und dem Franzosen Matthieu Pavon (65).

(APA)/Bild: GEPA