Serbien dritter Gegner von ÖFB-U19-Team

Serbien ist der dritte Gegner von Österreichs U19-Fußball-Nationalteam bei der am 18. Juni startenden EM in der Slowakei. Das hat ein dramatischer Schlussspieltag des Miniturniers der Elitegruppe 6 in den Niederlanden am Dienstagabend ergeben. Die Serben und die Ukraine beendeten die Gruppe mit jeweils sieben Punkten und 6:4-Toren. Beide Teams erzielten identische Ergebnisse, auch das direkte Duell endete 1:1. Daher zählte die Faiplay-Wertung und die sprach für Serbien.

Die Serben besiegten am Dienstagabend Norwegen mit 3:2, während die Ukraine das gastgebende „Oranje“-Team 2:1 schlug. Punkte und Tore ergaben dadurch ein Patt für die Junioren-Mannschaften aus den beiden Ländern. Während Serbien in den drei Matches beim Miniturnier zehn Gelbe Karten kassierte, wurden die Ukrainer 13 Mal verwarnt. Somit erhält Serbien das letzte EM-Ticket.

Die Serben treffen am 25. Juni (20.00 Uhr) in Banska Bystrica auf die ÖFB-Junioren, die sich seit Montag unter Teamchef Martin Scherb in Windischgarsten auf die Endrunde vorbereiten. Erster Gegner von Rot-Weiß-Rot in der Gruppe B ist am 19. Juni (20.00 Uhr) in Banska Bystrica England, danach folgt am 22. Juni das Duell mit Israel (17.30 Uhr) in Ziar nad Hronom.

