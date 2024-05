Serbiens EM-Kader mit zwei Salzburg-Spielern

Serbien geht mit den beiden Salzburg-Profis Strahinja Pavlovic und Petar Ratkov in die EM-Endrunde in Deutschland. Innenverteidiger Pavlovic (23) wurde am Dienstag von Teamchef Dragon Stojkovic ebenso in dessen 26-Mann-Aufgebot einberufen wie Stürmer Ratkov (20). Bei der EM trifft Serbien in der Gruppenphase auf England, Slowenien und Dänemark.

Vor dem Turnierstart bestreiten die Serben noch zwei Testspiele, wobei sie kommenden Dienstag (20.45 Uhr) in Wien gegen Österreich antreten. Star der Mannschaft ist Juventus-Stürmer Dusan Vlahovic.

(APA)/Beitragsbild: GEPA