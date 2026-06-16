Serena Williams erhielt Wimbledon-Doppel-Wildcard mit Venus

US-Tennis-Star Serena Williams kehrt nach Wimbledon zurück. Die 23-fache Major-Siegerin hat am Dienstag von den Organisatoren des dritten Grand-Slam-Turniers des Jahres gemeinsam mit ihrer Schwester Venus eine Wildcard für das Doppel erhalten.

Die 44-Jährige hatte mit der Kanadierin Victoria Mboko in London ihr Comeback auf der Tour nach vier Jahren gefeiert. Die siebenfache Einzel-Wimbledonsiegerin spielt diese Woche mit Karolina Muchova in Berlin den Doppelbewerb.

Einzel-Wildcards erhalten u.a. French-Open-Finalistin Maja Chwalinska aus Polen und der Schweizer Altstar Stan Wawrinka, der seine letzte Saison bestreitet, sowie der Bulgare Grigor Dimitrow. Im Männer-Doppel erhielt Australiens „enfant terrible“ Nick Kyrgios mit dem Kasachen Alexander Bublik eine „Freikarte“.

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