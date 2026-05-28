Serena Williams plant offenbar Comeback

Es wäre eines der spektakulärsten Comebacks der Tennis-Geschichte: Die 23-malige Grand-Slam-Siegerin Serena Williams steht offenbar vor der Rückkehr auf die Tour.

Laut einem Bericht des britischen Telegraph habe die 44 Jahre alte US-Amerikanerin eine Wildcard für das Rasenturnier im Londoner Queen’s Club in rund zwei Wochen beantragt. Dem Bericht zufolge soll sie einen Start im Doppel an der Seite der jungen Kanadierin Victoria Mboko (19) planen.

Williams war im vergangenen Jahr wieder in den Anti-Doping-Testpool eingetreten und hatte bei Fans damit erste Hoffnungen auf eine Rückkehr geweckt. Williams hatte ihre einzigartige Karriere eigentlich 2022 bei den US Open beendet.

Die viermalige Grand-Slam-Siegerin Naomi Osaka würde ein Comeback von Williams begrüßen. „Es wird die Leute dazu bringen, Tennis zu schauen, denn sie zieht immer ein großes Publikum an. Also, ja, ich finde es gut. Ich werde mir das erste Match auf jeden Fall ansehen. Ich glaube, das werden viele tun“, sagte die Japanerin, als sie auf die Gerüchte bei den French Open angesprochen wurde.

Venus Williams (45), die ältere Schwester von Serena und siebenmalige Grand-Slam-Siegerin im Einzel, hatte im vergangenen Sommer ihr Comeback auf der Tour gegeben.

(SID) / Artikelbild: Imago