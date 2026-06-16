Serena Williams unterliegt bei ihrem Auftritt im Doppel

Serena Williams ließ sich das kurze Bad in der Menge trotz der glatten Niederlage nicht nehmen.

Vor den Augen ihrer beiden Kinder musste die Tennis-Legende die erste Niederlage seit ihrem Comeback hinnehmen – und verabschiedete sich trotzdem gebührend von den Berliner Fans.

Vor ihrer Wimbledon-Rückkehr an der Seite ihrer Schwester Venus Williams unterlag sie bei den Berlin Tennis Open gemeinsam mit ihrer Doppelpartnerin Karolina Muchova (Tschechien) dem Duo Giuliana Olmos (Mexiko) und Erin Routliffe (Neuseeland) mit 4:6, 4:6.

„Ich habe mich dort draußen ziemlich gut gefühlt – deutlich beweglicher, stabiler und schneller“, sagte Williams nach dem Match. Muchova ergänzte: „Uns haben ein paar Trainingseinheiten gefehlt. Wir hatten nicht besonders viel Zeit, aber trotzdem hatten wir Spaß auf dem Platz.“

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