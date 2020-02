1000. Spiel! Ronaldo schießt Juve zum Sieg über Ferrara

via

Cristiano Ronaldo absolviert sein 1000. Spiel als Profi: CR7 schießt Juventus zum Sieg über Ferrara – und stellt gleichzeitig einen neune Rekord auf.

In seinem 1000. Pflichtspiel für Klub und Nationalelf traf der Portugiese beim 2:1 (1:0)-Sieg bei SPAL Ferrara im elften Ligaspiel in Folge. Damit stellte CR7 mal wieder eine Bestmarke auf. Eine derart lange Serie hatten in der Serie A zuvor nur Fabio Quagliarella (2018/19 für Sampdoria Genua) und Gabriel Batistuta (1994/95 für den AC Florenz) vorzuweisen. Entsprechend geriet auch die italienische Presse wieder ins Schwärmen.

“CR7-Boom! Tausendundeine Nacht für Ronaldo, der den Gegnern jedesmal seine Lieblingsgeschichte erzählt: Jene eines gnadenlosen Königs, der alle Rivalen zwingt, ihn zu stoppen – aber ohne Erfolg”, schrieb die Gazzetta dello Sport.

