via

via Sky Sport Austria

In Italien werden am Wochenende fünf Spiele der ersten Fußball-Liga Serie A wegen des Coronavirus-Ausbruchs ohne Zuschauer abgehalten. Darunter ist am Sonntagabend das Spitzenspiel zwischen Tabellenführer Juventus Turin und Inter Mailand.

Weiters betroffen sind am Samstag Udinese gegen Fiorentina sowie am Sonntag AC Milan gegen Genoa, Parma gegen SPAL und Sassuolo gegen Brescia.

(APA)

Beitragsbild: Getty Images