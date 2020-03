Die Absagenflut im italienischen Fußball wegen des Coronavirus setzt sich weiter fort.

Am Dienstagabend wurde das am Mittwoch angesetzt gewesene Coppa-Italia-Halbfinal-Rückspiel zwischen Juventus Turin und AC Milan auf unbestimmte Zeit verschoben. Das Hinspiel war am 13. Februar mit einem 1:1-Remis in Mailand zu Ende gegangen.

(APA)

Artikelbild: GETTY Images