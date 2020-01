Erstes Tor für Milan! Ibrahimovic glänzt bei Testspiel

Er kam, sah und traf: Superstar Zlatan Ibrahimovic hat am Freitag sein Debüt für den AC Milan gegeben. Seine Ausbeute: Ein Treffer und eine Vorlage.

Beim 9:0 des AC Milan gegen Lokalverein Rhodense Calcio erzielte Ibrahimovic seinen ersten Treffer und legte einen weiteren für Teamkollege Hakan Calhanoglu auf.

Der Superstar stand bei dem Freundschaftsspiel am Freitag in der Startelf. Der Stürmer kehrte am Donnerstag in die Lombardei zurück und absolvierte den Medizincheck. Am Freitag wurde er offiziell vorgestellt.

Ibrahimovic: “Jage nach Adrenalin”

“Ich habe mit 38 Jahren mehr Angebote als mit 28 erhalten. Ich jage nach Adrenalin, denn in meinem Alter spielt man nicht mehr fürs Geld”, sagte Ibrahimovic am Freitag. Der Schwede, der bereits von 2010 bis 2012 für Milan und zuletzt für LA Galaxy spielte, unterschrieb bei dem Serie-A-Klub bis zum Saisonende mit Option auf Verlängerung für ein weiteres Jahr.

Ibrahimovic mit markigen Worten bei Vorstellung