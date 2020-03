Ex-Star-Goalie Walter Zenga neuer Trainer von Cagliari

Der italienische Fußball-Erstligist Cagliari wird ab sofort von Walter Zenga gecoacht.

Der Ex-Star-Tormann tritt beim Tabellenelften der Serie A die Nachfolge von Rolando Maran an, der zuvor am Dienstag nach elf sieglosen Spielen in Folge samt Rückfall von Platz vier auf elf entlassen wurde. Die 3:4-Niederlage zu Hause gegen die AS Roma am Sonntag wurde ihm am Ende zum Verhängnis.

Es war bereits der 13. Trainerwechsel in der laufenden Serie-A-Saison. Für Zenga ist es die 19. Station seiner Betreuerkarriere. Der 59-Jährige war bereits in den USA, in Rumänien, der Türkei, in Serbien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien und auch in Italien tätig, darunter zuletzt bis März 2019 bei Venezia.

Während seiner aktiven Karriere war er mit Italien bei der EM 1988 und der WM 1990 im Einsatz. Mit Inter Mailand gewann er zweimal den UEFA-Cup und einmal die Meisterschaft.

