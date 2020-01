Inter erkämpft sich Remis gegen Atalanta

via

(APA) – Inter Mailand hat im Titelkampf der italienischen Fußball-Meisterschaft nicht voll punkten können. Der Tabellenführer trennte sich am Samstagabend im Heimschlager vom formstarken Champions-League-Achtelfinalisten Atalanta Bergamo mit 1:1 und setzte sich zum Auftakt der 19. Serie-A-Runde nur einen Zähler von Verfolger Juventus Turin ab. Der Titelverteidiger gastiert am Sonntag bei der AS Roma.