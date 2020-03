Italiens Sportminister fordert Absage der Serie-A-Spiele

via

Italiens Sportminister Vincenzo Spadafore hat die sofortige Aussetzung der Spiele in der Fußball-Serie-A am Sonntag gefordert. Spadafora reagierte offenbar auf einen Appell der Spielergewerkschaft AIC, die sich für eine Verschiebung der Spiele stark gemacht hatte, nachdem in der Nacht auf Sonntag die Lombardei und 15 Provinzen mit insgesamt 16 Millionen Menschen unter Quarantäne gestellt wurden.

“Das Spiel, das wir gewinnen müssen, wird zurzeit außerhalb der Stadien ausgetragen”, sagte AIC-Präsident Damiano Tommasi. Das am Sonntag um 12.30 Uhr geplant Spiel Parma Calcio – SPAL Ferrara wurde nicht wie geplant angepfiffen.

Auf Beschluss des Schiedsrichters wurden die Spieler wieder in die Kabinen zurückgeschickt. Tommasi hatte erklärt, er sei von Anrufen Dutzender besorgter Profis förmlich überrollt worden. Die öffentliche Gesundheit habe in dieser Phase Priorität, meinte Tommasi.

