Juventus Turin hat in der italienischen Fußball-Meisterschaft zumindest für wenige Tage einen Vorsprung von drei Punkten auf Inter Mailand herausgeholt. Der Titelverteidiger gewann am Mittwoch bei Sampdoria Genua mit 2:1, der Club von ÖFB-Teamspieler Valentino Lazaro ist erst am Samstag daheim gegen Genoa im Einsatz.

Paulo Dybala (19.) und Cristiano Ronaldo (45.) trafen für Juventus, Gianluca Caprari (35.) gelang der zwischenzeitliche Ausgleich.

