Juventus siegt dank Ronaldo-Doppelpack

Cristiano Ronaldo hat am Sonntag beim 3:0-Heimsieg von Juventus Turin über Fiorentina zwei Elfmeter verwandelt. Beide Strafstöße wurden nach VAR-Konsultation verhängt, der Portugiese war in der 40. und 80. Minute der Nutznießer und hält nun bei 19 Saisontoren in der italienischen Fußball-Meisterschaft. Das dritte Juventus-Tor erzielte Mathijs de Ligt in der Nachspielzeit.

Damit baute der Titelverteidiger den Vorsprung auf Inter Mailand zumindest für wenige Stunden auf sechs Punkte aus.

(APA)

Bild: Getty Images