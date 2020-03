Serie A: Nachtrag Juve – Inter am Sonntag ohne Zuschauer

via

via Sky Sport Austria

Die italienische Fußball-Liga hat nach der Ausbreitung des Coronavirus kurzfristig ihren Spielplan verändert.

Die sechs am vergangenen Wochenende ausgefallenen Spiele sollen nun an diesem Wochenende nachgeholt werden, darunter auch das Spitzenspiel zwischen Juventus Turin und Inter Mailand. Das teilte die Liga am Donnerstag mit. Wann die weiteren Runden stattfinden, ist noch nicht entschieden.

Die Regierung in Rom hatte am Mittwoch ein Dekret unterzeichnet, wonach alle Sportveranstaltungen bis Anfang April ohne Publikum stattfinden müssen. So soll die Verbreitung des Coronavirus gestoppt werden.

Rom-Marathon ebenfalls abgesagt

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus ist auch der Rom-Marathon abgesagt worden. Das teilte der Ausrichter am Donnerstag mit. Die Massenveranstaltung sollte ursprünglich am 29. März ausgetragen werden.

(APA).

Beitragsbild: Getty Images.