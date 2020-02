Spielen van Dijk und de Ligt bald auch im Klub zusammen?

via

Juventus Turin hat für den Sommer wohl große Pläne. Wie die Sun berichtet, plant die Alte Dame aus Italien ein rund 180 Millionen Euro schweres Angebot für Innenverteidiger Virgil van Dijk. Hierbei beruft sich das britische Blatt auf vereinsnahe Quellen.

Angesprochen auf seine Zukunft sagte van Dijk in der vergangen Woche Folgendes: “Ich bin jetzt 28 und ich will mir jeden Traum erfüllen, den ich jemals hatte. Das Leben ist kurz, deine Karriere kann ebenfalls schnell vorbei sein. Ich liebe es mit diesem Team und unter diesem Trainer zu spielen. Wir können nicht allzu weit in die Zukunft blicken, aber im Moment genieße ich es.”

Der erst im September erneuerte Vertrag zwischen dem Niederländer und dem FC Liverpool ist noch bis 2025 gültig.

