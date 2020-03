Wegen Coronavirus: Cristiano Ronaldo bleibt vorerst auf Madeira

Cristiano Ronaldo bleibt wegen des Coronavirus vorerst in seiner portugiesischen Heimat. Der Superstar des italienischen Fußball-Rekordmeisters Juventus Turin war am Montag auf die Insel Madeira gereist und will dort nach Angaben der Turiner nach dem positiven Test seines Teamkollegen Daniele Rugani erst einmal bleiben.

Ronaldo sei erneut bei seiner kranken Mutter, berichteten italienische Medien. Am Sonntag war der 35-Jährige beim Sieg im Spitzenspiel gegen Inter Mailand dabei. Rugani saß bei der Partie auf der Bank. Nach dem Spiel gegen Inter posierte der inzwischen erkrankte Verteidiger mit seinen Mitspielern beim Jubel in der Kabine.

VIDEO-Highlights: Liverpool – Atletico Madrid 2:3 n.V.

Video enthält Produktplatzierungen

(APA)

Bild: Getty Images