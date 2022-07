Serie ausgebaut: Nadal in Wimbledon jetzt im Viertelfinale gegen Fritz

Rafael Nadal hat sich auch im Achtelfinale von Wimbledon keine Blöße gegeben und darf weiter vom historischen Kalender-Grand-Slam träumen.

Der 36 Jahre alte Spanier ließ dem Niederländer Botic van de Zandschulp beim 6:4, 6:2, 7:6 (8:6) kaum eine Chance, lediglich im dritten Satz zeigte er ein paar Wackler. Nadal gelang sein 18. Sieg bei einem der vier wichtigen Tennisturniere der Welt nacheinander.

„Es war ein positives Match gegen einen starken Gegner“, sagte Nadal: „Nach den letzten Monaten hier im Viertelfinale zu stehen, ist großartig. Ich bin sehr glücklich.“

Grand Slam weiter vor Augen: Nadal freut sich über Viertelfinal-Einzug



Von Fußproblemen noch keine Spur

In diesem Jahr hat er bereits die Australian und French Open gewonnen. Von den chronischen Fußproblemen, die ihn seit Jahren begleiten und in der Sandplatzsaison teilweise stark belasteten, ist in Wimbledon nichts zu merken. Am Mittwoch spielt Nadal gegen Taylor Fritz um den Einzug ins Halbfinale.

Auch der US-Amerikaner, der in diesem Jahr mit dem Titel beim Masters in Indian Wells seinen Durchbruch gefeiert hatte, präsentiert sich im All England Club in guter Form. Fritz deklassierte den australischen Qualifikanten Jason Kubler mit 6:3, 6:1, 6:4 und bleibt damit ohne Satzverlust.

Im Halbfinale könnte das Tennis-Rüpel Nick Kyrgios warten. Der Australier setzte sich im Achtelfinale in fünf Sätzen gegen Brandon Nakashima aus den USA mit 4:6, 6:4, 7:6 (7:2), 3:6 und 6:2 durch. In der Runde der letzten acht trifft Kyrgios nun am Mittwoch auf den Chilenen Cristian Garin, der sich gegen Alex de Minaur (Australien) nach einem Comeback und 4:34 Stunden ebenfalls in fünf Sätzen mit 2:6, 5:7, 7:6 (7:3), 6:4, 7:6 (10:6) durchsetzte.

