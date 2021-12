Sevilla-Coach Lopetegui warnt vor Salzburg: „Für mich die beste Mannschaft in dieser Gruppe“

Für den FC Sevilla steht am Mittwoch (ab 20 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem SkyX-Traumpass) viel auf dem Spiel. In bisher sechs Kampagnen in der Fußball-Champions-League haben die Andalusier fünfmal die Gruppenphase überstanden.

Um ein zweites Königsklassen-Aus nach 2015 zu verhindern, benötigt der aktuelle Tabellenzweite der spanischen Liga in Salzburg einen Sieg. „Wir haben ganz klar unser Ziel vor Augen, aber wir spielen gegen eine Mannschaft, die richtig starke Spieler hat. Fußballer, die jetzt schon sehr bekannt sind und in Zukunft sehr bekannt sein werden, weil sie sehr viel Talent haben“, meinte Sevilla-Trainer Julen Lopetegui und fügte an: „Für mich ist Salzburg die beste Mannschaft in dieser Gruppe.“