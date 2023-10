Shanghai: Hurkacz und Rublev spielen um den Masterstitel

Der Pole Hubert Hurkacz und der Russe Andrey Rublev spielen in Shanghai um ihren jeweils zweiten Titel auf der hochdotierten ATP-Mastersserie (ab 10:30 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Tennis – streame den besten Tennis mit dem Sky X-Traumpass!). Hurkacz zog durch ein ungefährdetes 6:3, 6:4 über den US-Amerikaner Sebastian Korda ins Endspiel am Sonntag ein. Rublev folgte durch ein 7:6 (9:7), 6:3 über den Bulgaren Grigor Dimitrov.

Hurkacz (26) hatte 2021 in Miami seinen ersten Sieg bei einem der neun Mastersturniere gefeiert, Rublev (25) gelang der Triumph in dieser Saison auf Sand in Monte Carlo. Für den Titel in Shanghai gibt es 1000 Weltranglistenpunkte und ein Preisgeld von 1,26 Millionen Dollar. Der Verlierer muss sich mit 600 Punkten und 662.360 Dollar zufriedengeben.

(SID)/Bild: Imago