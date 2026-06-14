Shelton entthront Fritz und holt Stuttgart-Titel

Der US-Amerikaner Ben Shelton hat seinen Landsmann Taylor Fritz beim ATP-Turnier in Stuttgart entthront und seinen zweiten Turniersieg in diesem Jahr auf deutschem Boden gefeiert.

Der Sieger des Sandplatzturniers von München im April besiegte den Rasen-Spezialisten Fritz im Duell zweier Top-Ten-Spieler mit 6:4, 2:6. 6:4. Für den an eins gesetzten Shelton (23) ist es der sechste Turniersieg seiner Karriere.

Fritz hatte im Vorjahr auf dem Stuttgarter Rasen gewonnen, überhaupt gelangen ihm auf dem schnellsten derzeit gespielten Belag bereits fünf Turniersiege. Mehr kann unter den aktiven Profis nur Grand-Slam-Rekordgewinner Novak Djokovic aus Serbien (acht) vorweisen.

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