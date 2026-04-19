Shelton gewinnt ATP-Turnier in München

Vorjahresfinalist Ben Shelton aus den USA hat nach dem Halbfinal-Aus von Titelverteidiger Alexander Zverev das ATP-Turnier in München gewonnen.

Im Endspiel besiegte der 23 Jahre alte Weltranglistenfünfte den gleichaltrigen Flavio Cobolli 6:2, 7:5. Der Italiener hatte im Halbfinale überzeugend die deutsche Nummer eins ausgeschaltet (6:3, 6:3).

Für den fünften Turniersieg seiner Karriere erhielt der an Nummer zwei gesetzte Shelton, der das Endspiel im Vorjahr glatt in zwei Sätzen gegen Zverev verloren hatte, ein Preisgeld in Höhe von 478.935 Euro und wie üblich einen Neuwagen des Turniersponsors. Cobolli, Nummer 16 der Weltrangliste und im Vorjahr Sieger in Hamburg, blieben 257.705 Euro.

Der Sieg von Shelton ist der wertigste eines Amerikaners auf Sand seit 2002: Damals hatte Andre Agassi das Masters in Rom gewonnen. Das Turnier in München gehört seit dem vergangenen Jahr zur Kategorie der 500er-Veranstaltungen.

„Großartiges Gefühl“ – Shelton geht mit viel Selbstvertrauen aus München

(SID) / Bild: Imago