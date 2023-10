Shelton holt ATP-Titel in Tokio

Ben Shelton kommt mit seinem ersten ATP-Titel im Gepäck zum Erste Bank Open in die Wiener Stadthalle.

Der 21-jährige US-Amerikaner setzte sich am Sonntag im Finale gegen den neun Jahre älteren Russen Aslan Karazew mit 7:5,6:1 durch. Im Erstrunden-Schlager des Tennis-Klassikers in Wien trifft Shelton am Mittwoch auf den als Nummer zwei gesetzten Südtiroler Jannik Sinner.

Nach einem ausgeglichenen ersten Satz gegen Karazew dominierte Shelton den zweiten Durchgang und holte in seinem ersten ATP-Endspiel auch gleich den ersten Turniersieg. Es ist das nächste Ausrufezeichen des jungen Amerikaners nach dem Erreichen des US-Open-Halbfinales Anfang September.

In der Weltrangliste wird sich Shelton am Montag um fünf Positionen auf Rang 14 verbessern. Aufgrund des starken Starterfeldes in Wien war er bei der Auslosung dennoch nicht gesetzt.

(APA)

Bild: Imago