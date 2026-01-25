Shiffrin mit überlegener Halbzeit-Führung in Spindlermühle

Mikaela Shiffrin fährt im tschechischen Spindlermühle (Spindleruv Mlyn) wohl erneut in einer eigenen Liga! Nach dem ersten Durchgang führt die US-Amerikanerin mit über einer Sekunde Vorsprung auf den Rest der Weltcup-Elite.

Mikaela Shiffrin hat sich im ersten Durchgang des Weltcup-Slaloms in Spindleruv Mlyn in eine Position gebracht, in der sie die kleine Kristallkugel nur noch abholen braucht. Die US-Amerikanerin hat 1,26 Sek. Vorsprung auf die Schweizerin Wendy Holdener und 1,47 auf die Deutsche Emma Aicher. Beste Österreicherin ist die Flachau-Dritte Katharina Truppe mit 2,04 Rückstand als Neunte. Katharina Huber lag 2,62 zurück (14.), Katharina Gallhuber 3,16 (22.).

Truppe und Huber haben ihre Olympiatickets sicher, für Gallhuber geht es noch um ein solches. Im Rennen um die Cortina-Teilnahme war auch noch Lisa Hörhager, die zu Sturz kam und ausschied. Sie wurde laut ÖSV-Informationen zur Abklärung ins nächstliegende Krankenhaus gebracht. Hörhager hatte sich rund um Weihnachten beim Slalomtraining einen Einriss des Syndesmosebandes im linken Sprunggelenk zugezogen, diese Stelle sowie die Hüfte schmerzten nun. Beim Knie dürfte alles in Ordnung sein.

Natalie Falch verpasste die Qualifikation für den zweiten Durchgang (40./+4,20), Franziska Gritsch wurde disqualifiziert.

Bild: GEPA