Showdown im Ski Cross: Aujesky wittert Olympia-Chance

Angeführt von Johannes Aujesky hoffen die österreichischen Ski Crosser am vorletzten Tag der Olympischen Spiele in Italien auf ihre Medaillenchance. „Bei uns ist immer alles möglich“, betonte Aujesky vor dem Showdown am Samstag (12.00 Uhr) in Livigno.

Angesprochen auf sein Ziel, hatte der Niederösterreicher eine klare Antwort: „Da zählt nur eines.“ Neben Aujesky wollen auch Adam Kappacher und die Olympia-Debütanten Christoph Danksagmüller und Nicolas Lussnig vorne mitfahren.

Der Favoritenkreis ist groß, auch Aujesky rechnet sich Möglichkeiten aus. „Es können sicher 20 von den 32 eine Medaille machen. Da zähle ich mich selbst auch dazu“, sagte der 32-Jährige. Trotzdem gibt es einen absoluten Topfavoriten, den vierfachen Saisonsieger Reece Howden aus Kanada. „Wenn man den Start gut erwischt, dann können wir alle mit Reece mitfahren“, betonte Aujesky. Er müsse aber ganz ehrlich sagen, dass Howden „uns bei den paar Trainings alle ein bisserl blöd ausschauen hat lassen“. Im Rennen könne das allerdings wieder ganz anders sein.

In den neun Weltcuprennen vor den Winterspielen in Norditalien schaffte es Aujesky als Zweiter in Arosa einmal aufs Podium. Nun erfüllt sich der Routinier nach einer langen Durststrecke endlich seinen Olympia-Traum. Denn vor den Spielen 2018 in Pyeongchang wurde der Göstlinger von einer Schulterverletzung gestoppt, vier Jahre später in Peking stand er zwar im ÖOC-Aufgebot, kam als Ersatzfahrer allerdings nur zu Einsätzen in den Trainings.

Aujesky und Kappacher gut vorbereitet

Einen Tag, nachdem Österreichs Ski-Cross-Frauen ohne Edelmetall geblieben waren, startet Aujesky in Italien seinen großen Medaillenangriff. Überholmöglichkeiten auf dem Kurs im Livigno Snow Park gibt es wenige, weshalb die Starts umso wichtiger sind. Der rot-weiß-rote Hoffnungsträger erwartet sich ähnlich spannende Zieleinläufe wie bei den Snowboard-Bewerben mit Cross-Olympiasieger Alessandro Hämmerle. Kappacher, der zwei Top-Ten-Resultate in der laufenden Saison zu Buche stehen hat, freut sich auf seine dritte Olympia-Teilnahme nach 2018 (16.) und 2022 (22.). „Die Piste ist top beieinander, der Kurs richtig gut. Wir haben gut trainiert und sind vorbereitet“, sagte der 32-jährige Salzburger.

Für die Debütanten Danksagmüller und Lussnig geht es um wertvolle Erfahrungen im Zeichen der Fünf Ringe. „Gut starten und in den Heats ist alles möglich“, sagte der 23-jährige Salzburger Danksagmüller. Ähnlich sieht es Lussnig. „Ich will gut Skifahren und zeigen, was ich kann“, ergänzte der 24-jährige Vorarlberger.

