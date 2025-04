Showdown um die Europacup-Plätze! Die Meistergruppe HEUTE LIVE bei Sky

Die Spiele in der Meistergruppe: WAC – Rapid, Sturm – BW Linz & Austria Wien – Red Bull Salzburg am Sonntag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Sky Experte Peter Stöger ist am Sonntag im Einsatz

Es wird spannend in der ADMIRAL Bundesliga! Die Duelle der Meistergruppe stehen an. Wer kann sich durchsetzen?

100 Sturm-Kids fordern Gregory Wüthrich, Mario Haas & Co. – der kostenlose Live-Stream am Sonntag auf skysportaustria.at

Im Vorfeld des Spiels Sturm Graz gegen Blau-Weiß Linz kommt es auf dem Rasen der Merkur Arena zu einem besonderen Ereignis: 100 Kinder treten gegen drei ehemalige bzw. aktuelle Kicker des SK Sturm an! Mit dabei werden Gregory Wüthrich, Mario Haas und Martin Ehrenreich sein. Ab 13:15 Uhr zeigt Sky das Duell „100 Kinder fordern drei Meister“ im kostenlosen Live-Stream auf skysportaustria.at/mediathek/live/ Otto Rosenauer kommentiert.

Die Meistergruppe live & exklusiv bei Sky

Am Sonntag gastiert Rekordmeister SK Rapid im Lavanttal beim Wolfsberger AC. Die Hütteldorfer wollen sich nach dem bitteren Aus in der UEFA Conference League mit einem Sieg gegen den direkten Konkurrenten um Platz vier zurückmelden. Das Spiel wird live und exklusiv auf Sky Sport Austria 2 übertragen.

Zeitgleich fordert Meister Sturm Graz das Meistergruppen-Schlusslicht Blau-Weiß Linz. Die Grazer wollen unbedingt an den wichtigen Auswärtssieg gegen Red Bull Salzburg anschließen. Verlieren ist für Blau-Weiß verboten, wollen die Linzer noch um die internationalen Startplätze mitspielen. Gelingt den Stahlstädtern der erste Sieg in der Meistergruppe? Die Antwort auf diese Frage gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3.

Ab 16:30 Uhr kommt es zum Showdown der Sturm Verfolger: Nach der 0:2-Derby-Niederlage gegen Rapid wartet auf die Austria die nächste schwere Hürde. Die Veilchen begrüßen die Salzburger in Wien-Favoriten. Die Bullen, die sich mit 1:2 Tabellenführer Sturm geschlagen geben mussten, könnten mit einem Sieg an der Elf von Stephan Helm vorbeiziehen und Platz zwei in der Tabelle erobern. Ob ihnen das gelingt, sehen Fans live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1.

Ab 14:00 Uhr starten Moderator Michael Ganhör und Sky Experte Peter Stöger am Sonntag mit der Vorberichterstattung für die Partien der Meistergruppe, die Einzelvorläufe für die Spiele starten jeweils zehn Minuten vor Anpfiff auf den Einzelfeeds. Der Vorlauf für die Partie Austria Wien gegen Red Bull Salzburg startet ab 16:30 Uhr auf Sky Sport Austria 1.

Die 26. Runde der ADMIRAL Bundesliga live bei Sky:

Sonntag, 20. April 2025

13:15 Uhr

Das Duell „100 Kinder fordern drei Meister“ im kostenlosen Live-Stream auf skysportaustria.at/mediathek/live/

14:00 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

14:20 Uhr

RZ Pellets WAC – SK Rapid live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SK Puntigamer Sturm Graz – FC Blau-Weiß Linz live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

16:30 Uhr

FK Austria Wien – FC Red Bull Salzburg live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Michael Ganhör

Sky Experte: Peter Stöger

