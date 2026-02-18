„Showman“ Svancer belohnt sich mit Bronze im Big Air

Mit einem beeindruckenden Freeski-Spektakel hat Matej Svancer seinen Frieden mit Olympia geschlossen.

Bisher hatte der 21-Jährige bei Winterspielen meist Enttäuschungen erlebt, am Dienstag bejubelte der Salzburger in Livigno Bronze im Big Air. „Mir geht es hauptsächlich um die Show“, betonte ein erleichterter Svancer nach seinem bisherigen Karrierehöhepunkt. Es sei das Größte, vor seinen Freunden so zu performen. „Das bedeutet mir eigentlich am meisten, dass sie hyped sind.“

Seine „Homies“ im Publikum hatten zuvor einen hochklassigen Bewerb gesehen, in dem Svancer alle seine drei Sprünge auf dem großen Kicker landete. „Es ist schon chillig. Ich bin sehr hyped über die Tricks“, sagte er im APA-Gespräch. Im Finale musste Svancer seinen Plan aber spontan zwischen den Durchgängen ändern, weil sich seine Konkurrenten um Olympiasieger Tormod Frostad aus Norwegen mit ihren Sprüngen übertrafen. „Obwohl ich mich jahrelang darauf vorbereitet habe, sind es im Endeffekt ganz andere Tricks geworden. Diese dann zu stehen, war sehr besonders für mich.“

Hart erkämpfte Bronzemedaille

Der Gewinn der Bronzemedaille sei wunderschön, sagte Svancer, und das im für ihn wohl besten Ski-Freestyle-Wettkampf der Olympia-Historie. Frostad erhielt für seinen letzten Sprung eine fast perfekte Wertung von 98,50 und wurde vom Wahl-Kapruner kurz darauf freudig umarmt. Nach der Medaillenübergabe war Svancer für das Selfie auf dem Siegerpodest zuständig, das um seinen Hals baumelnde Edelmetall sorgte beim ÖSV-Shootingstar nach einem langen Interviewmarathon bei eisigen Temperaturen dann beinahe für Verspannungen. „Ich hätte viel mehr Nackentraining machen sollen. Die ist ganz schön schwer“, sagte er und lachte.

Auf die Olympischen Spiele blickt Svancer trotz des Erfolges aber weiter mit gemischten Gefühlen. „Wir sind neutral ausgestiegen“, sagte der Ski-Freestyler, nachdem er im Slopestyle eine Woche zuvor als Siebenter eine Enttäuschung erlebt hatte. Es sei sehr schwierig, bei Olympia zu fahren. „Es ist kein normaler Contest. Was irgendwo geil ist und es auch speziell macht, aber es geht schon auf die Psyche.“

Vor vier Jahren in Peking hatte der damalige Teenager die in ihn gesetzten Medaillenhoffnungen als Mitfavorit nicht erfüllen können. „Ich kam mir vor wie ein kleiner Fisch im großen Glas, der von allen beobachtet wird“, sagte er damals. Die Bewerbe im Livigno Snow Park ging der gebürtige Tscheche, der den regelmäßigen Skiurlaub mit seinen Eltern in Kaprun im Alter von zehn Jahren zu einem Daueraufenthalt werden ließ und seit 2021 für Österreich an den Start geht, mit einem anderen Mindset an. Den Druck von außen wollte der Gesamtweltcupsieger in der Kategorie „Park & Pipe“ so gut wie möglich ausblenden.

Das gelang ihm bravourös, bei der Medaillenfeier wenig später mit Familie, Freunden und Betreuern durfte nach einem Konfettiregen auch eine Sektdusche nicht fehlen. Sein Lieblingsgetränk ist allerdings ein anderes. „Das klingt jetzt echt voll dumm, aber ich trinke brutal gerne Corona“, sagte Svancer am Beginn eines längeren Partymarathons.

(APA)

Bild: Imago