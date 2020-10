Sieben Corona-Fälle bei den Kapfenberg Bulls

Das Coronavirus breitet sich in der bet-at-home Basketball Superliga aus. Bei den Kapfenberg Bulls wurden am Dienstag sieben Personen positiv auf COVID-19 getestet. Das gaben die Bulls am Donnerstagvormittag bekannt. Das Spiel BC GGMT Vienna vs. Kapfenberg Bulls muss daher abgesagt werden. Es hätte am kommenden Sonntag stattfinden sollen.

Eines dieser positiven Resultate nach dem PCR-Verfahren betrifft einen Betreuer, sechs weitere betreffen Aktive. Keiner der Betroffenen weist aktuell schwere Symptome auf, alle befinden sich in häuslicher Isolation.

Auch bei den D.C. Timberwolves und dem UBSC Graz soll es jeweils zwei Corona-Fälle geben.

Erst am vergangen Montag haben die Kapfenberg Bulls gegen den SKN St. Pölten (86:87) gespielt. Die Resultate der Corona-Tests beim SKN stehen noch aus.

