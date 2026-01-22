Sieben Nachtests der Sommerspiele 2016 positiv

Sieben nachträgliche Analysen von Dopingproben der Teilnehmer an den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro mit verfeinerten Methoden sind positiv auf Anabolika ausgefallen. Das gab die Internationale Test-Agentur (ITA) bekannt.

Betroffen sind Athleten aus sechs Nationen und vier Sportarten. Mit dem litauischen Gewichtheber Aurimas Didzbalis ist auch ein Bronzemedaillengewinner darunter. Auch die bulgarische Sprinterin Ivet Lalova-Collio, Achte über 200 m, gehört dazu.

Die Nachtests der Rio-Spiele sind laut ITA noch nicht abgeschlossen, insgesamt gab es demnach bisher zehn Positiv-Fälle.

(APA)/Bild: Imago