Die Buffalo Sabres befinden sich in der NHL in einer schwierigen Phase. Das Team aus dem US-Bundesstaat New York musste am Mittwoch eine 1:4-Pleite bei den Ottawa Senators einstecken.

Für Buffalo war es die siebte Niederlage in Folge. Eine Pleite setzte es auch für die Edmonton Oilers, die 1:3 gegen die Los Angeles Kings verloren.

Alle Ergebnisse vom Mittwoch:

Ottawa Senators – Buffalo Sabres 4:1

Chicago Blackhawks – St. Louis Blues 2:5

Edmonton Oilers – LA Kings 1:3

(Red.)

Bild: Imago