Sieg bei Alaves: Real rückt wieder an Barca heran

Real Madrid ist in der spanischen Fußballliga wieder bis auf vier Punkte an Leader FC Barcelona herangekommen.

Die neuerlich ohne den verletzten David Alaba angetretenen „Königlichen“ gewannen am Sonntag 2:1 bei Alaves und fuhren damit nach zuletzt zwei Pflichtspiel-Niederlagen wieder einen Sieg ein. Kylian Mbappe brachte die Gäste mit einer sehenswerten Einzelleistung in Führung (24.), das 2:1 für Real besorgte Rodrygo nach optimaler Vorarbeit von Vinicius Junior (76.).

Der Ausgleich für Alaves durch den kurz zuvor eingewechselten Carlos Vicente wurde zuerst wegen Abseits aberkannt, dann aber nach VAR-Intervention gegeben (68.).

(APA) / Bild: Imago