Der SKN St. Pölten hat im Titelkampf der Fußball-Bundesliga vorgelegt. Die Niederösterreicherinnen besiegten Sturm Graz am Freitag daheim 2:0 (1:0).

Die Tore erzielten Carina Brunold (24.) und Sarah Mattner-Trembleau (83.). Durch den Erfolg verkürzte der Titelverteidiger seinen Rückstand auf die Wiener Austria zumindest vorübergehend auf drei Punkte. Der bisher noch titellose Tabellenführer aus Wien tritt am Sonntag bei RB Salzburg an.

Danach stehen noch vier Runden aus. In der letzten am 30. Mai kommt es zum direkten Duell zwischen der Austria und Titelverteidiger St. Pölten.

(APA) / Bild: GEPA