Sieg gegen Außenseiter: Zverev folgt Sinner ins Madrid-Finale

Deutschlands Tennisstar Alexander Zverev ist beim ATP-Masters in Madrid mit einer starken Leistung ins Finale eingezogen.

Gegen den belgischen Außenseiter Alexander Blockx dominierte der Hamburger weite Teile des Matches, das er mit 6:2, 7:5 gewann und somit in seinem ersten Finale des Jahres auf Jannik Sinner trifft. Der Weltranglistenerste war zuvor mit einem 6:2, 6:4 über Arthur Fils (Frankreich)ins Endspiel gestürmt.

Der an zwei gesetzte Zverev bestätigte vor allem im ersten Satz seine überzeugende Form in Madrid. In seinem vierten Masters-Halbfinale 2026 agierte der 29-Jährige bei eigenem Aufschlag beinahe fehlerfrei. Blockx kam zu keinerlei Breakchancen und hatte nach 41 Minuten das Nachsehen.

Zverev hofft gegen Sinner auf ersten Turniersieg 2026

Im zweiten Satz leistete der Belgier dann mehr Widerstand. Doch Zverev ließ sich vom aufkommenden Blockx nicht aus der Ruhe bringen. Nach dem Break zum 6:5 brachte der Hamburger sein eigenes Aufschlagspiel souverän durch.

Gegen den Italiener Sinner soll so am Sonntag (ab 13:30 Uhr LIVE bei Sky!) in Zverevs erstem Endspiel auch der erste Turniersieg des Jahres folgen.

(SID/Red.)

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