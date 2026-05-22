Sieg gegen Fürth! Traumfreistoß lässt RW Essen vom Aufstieg träumen

Dank eines Traumtores darf Rot-Weiss Essen mehr denn je auf die ersehnte Rückkehr in die 2. deutsche Bundesliga nach fast 20 Jahren hoffen.

Im Relegationshinspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth setzte sich der Traditionsklub aus dem Ruhrgebiet mit 1:0 (0:0) durch und reist am Dienstag (20.30 Uhr live auf Sky und im Stream mit Sky X) in aussichtsreicher Position zum Rückspiel nach Mittelfranken.

Torben Müsel (62.) traf für den Drittliga-Dritten, versetzte das Stadion an der Hafenstraße mit seinem sehenswerten Freistoß in den Winkel in Ekstase und verschärfte damit die Abstiegssorgen bei den Fürthern. Das Kleeblatt muss sich im Heimspiel strecken, um nicht erstmals seit 1997 wieder in die Drittklassigkeit abzustürzen.

Müsel bringt Essen mit Traumfreistoß in Führung

Nach schwierigen Jahren mit Abstiegen, Insolvenz und sportlichem Misserfolg war Essen erst 2022 der Aufstieg in die 3. Liga gelungen, 14 Jahre hatte Essen nicht im Profifußball gespielt. Entsprechend groß war die Euphorie beim deutschen Meister von 1955, der im Ligaendspurt noch geschwächelt hatte.

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