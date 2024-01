Sieg gegen Kroatien: Island mit Rückenwind ins letzte Gruppenspiel gegen Österreich

Islands Handballer haben sich bei der EM in Deutschland mit einem 35:30-(16:18)-Sieg über Kroatien, ihrem ersten in der Hauptrunde, eine Motivationsspritze für das abschließende Spiel gegen Österreich am Mittwoch geholt.

Die Nordeuropäer, die schon vor Anpfiff aus dem Halbfinalrennen gewesen waren, führten mit einem erstmaligen Drei-Tore-Plus zehn Minuten vor Schluss die Vorentscheidung herbei und beendeten damit endgültig die Halbfinalträume der Kroaten.

Domagoj Duvnjak und Co., die mit dem 39:29 über Spanien so fulminant in die EM gestartet waren und gegen Österreich in der Vorrunde remisiert hatten, fielen mit einem Punkt hinter Island (2) auf den letzten Platz von Hauptrundengruppe 2 zurück. Sie treffen zum Abschluss auf Gastgeber Deutschland, wie schon bei der EM 2022 (8.) und der WM 2023 (9.) ist es eine Enttäuschung für den vielfachen Medaillengewinner bei Endrunden.

(APA)/Bild: Imago