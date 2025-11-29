Sieg gegen Lazio: Milan übernimmt vorerst Tabellenführung

AC Milan hat zumindest bis Sonntag die Tabellenführung in der italienischen Meisterschaft übernommen.

Die Truppe von Trainer Massimiliano Allegri setzte sich am Samstag im Heimspiel gegen den Achten Lazio Rom dank eines Treffers von Rafael Leao (51.) mit 1:0 durch und zog um einen Punkt am bisherigen Leader AS Roma vorbei, der am Sonntag im Schlager der 13. Serie-A-Runde den Dritten SSC Napoli empfängt. Der Siebente Juventus Turin bezwang Cagliari mit 2:1.

Für Milan wurde es tief in der Nachspielzeit noch hektisch. Noch bevor der Schiedsrichter wegen eines möglichen Elfmeters für Lazio zum Bildschirm gehen konnte, wurden Allegri und genauso ein Betreuer der Gäste ausgeschlossen. Nach langem Studium war noch immer nicht klar, welche Entscheidung die richtige war. Es blieb jedenfalls sehr zur Freude der Heimfans bei keinem Strafstoß.

(APA)/Bild: Imago